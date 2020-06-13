Кавани и Тьяго Силва покинут «ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что защитник Тьяго Силва и нападающий Эдинсон Кавани уйдут из клуба по окончании сезона.

«Это правда, Кавани и Силва покинут «ПСЖ» по окончании сезона. Наша идея состоит в том, чтобы сохранить их на матчи Лиги чемпионов в августе», — приводит слова Леонардо Football Italia.

Соглашения Силвы и Кавани с французским клубом истекают в июне 2020 года.

Кавани в этом сезоне забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Уругвайским форвардом интересуются «Интер» и «Атлетико».



Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 чемпионата Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» признан чемпионом.