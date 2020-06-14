«Арсенал» проведёт переговоры о новом контракте с Ляказеттом. Им интересуется «Атлетико»
Лондонский «Арсенал» проведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Александром Ляказеттом, сообщает ESPN.
По данным источника, Ляказетт не намерен покидать лондонский клуб, однако мадридский «Атлетико» возобновил интерес к нападающему. Сообщается, что будущее Ляказетта будет зависеть и от того, покинет ли «Арсенал» нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Если Ляказетт решит перейти в «Атлетико», в сделку может быть включён полузащитник «матрасников» Томас Парти.
Ляказетт перешёл в «Арсенал» из французского «Лиона» летом 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний француз провёл 26 матчей во всех турнирах, стал автором 9 забитых мячей, отдал 3 результативные передачи и заработал 6 жёлтых карточек.
Артета хочет лично убедить Обамеянга продлить контракт с «Арсеналом»
- 14 июня 2020
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