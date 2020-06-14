«Аугсбург» обыграл «Майнц» благодаря голу на первой минуте

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Майнц» уступил «Аугсбургу» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Майнце на стадионе «Кофас-Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Фриц. Ему ассистировали судьи на линиях Доминик Шаль и Гюдо Клефе.
Единственный гол был забит в самом начале матча. На 1-й минуте автором забитого мяча стал Флориан Нидерлехнер, которому ассистировал Карлос Груэсо.
В середине первого тайма головами столкнулись Феликс Удуохай и Тайво Авонийи. Последнего унесли с поля на носилках и увезли в больницу.
«Аугсбург», набрав 35 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Майнц» (31) — на 15-м месте.
В 32-м туре «Аугсбург» дома сыграет с «Хоффенхаймом». «Майнц» в гостях встретится с дортмундской «Боруссией». Матчи состоятся 17 июня.
- 14 июня 2020
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
16:57
-
16:49
-
16:38
-
16:32
-
16:27
-
16:00
-
15:59
-
15:42
-
15:34
-
15:29
-
14:59
-
14:56
-
14:32
-
14:20
-
14:14
-
13:54
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:14
-
12:57
-
12:42