«Аугсбург» обыграл «Майнц» благодаря голу на первой минуте

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Майнц» уступил «Аугсбургу» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Майнце на стадионе «Кофас-Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Фриц. Ему ассистировали судьи на линиях Доминик Шаль и Гюдо Клефе.

Единственный гол был забит в самом начале матча. На 1-й минуте автором забитого мяча стал Флориан Нидерлехнер, которому ассистировал Карлос Груэсо.

В середине первого тайма головами столкнулись Феликс Удуохай и Тайво Авонийи. Последнего унесли с поля на носилках и увезли в больницу.

«Аугсбург», набрав 35 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Майнц» (31) — на 15-м месте.

В 32-м туре «Аугсбург» дома сыграет с «Хоффенхаймом». «Майнц» в гостях встретится с дортмундской «Боруссией». Матчи состоятся 17 июня.