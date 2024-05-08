Тухель рассказал, что его удивило в Кейне

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что его удивило в нападающем мюнхенской команды Гарри Кейне.

«Удивило то, сколько капучино он пьёт в течение дня. Каждый раз, когда я захожу на кухню, он там. Сейчас я начал делать это сам. Посмотрите на него, он выглядит здоровым и в хорошей форме», — приводит слова Тухеля Sport24.

Напомним, 30-летний футболист перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Кейн в нынешнем сезоне провёл 44 матча за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 44 гола и 11 результативных передач.