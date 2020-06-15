Жена Песьякова: не уверена, что поход на выборы что-то решит

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, провела интерактив со своими подписчиками в «Инстаграме», отвечая на их вопросы в режиме «сториз».
Один из вопросов от подписчиков затронул тему предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ.
«Как бы что не вышло, но спрошу. Голосовать идёте или вирус ещё опасен?», — звучал вопрос.
На что Ксения ответила: «Честно говоря, я уже мало что понимаю: где реальная опасность, а где надуманный спланированный фарс и попытка сделать из всех идиотов. И то, и другое одинаково страшно. На выборы никогда не ходила и не уверена, что поход туда что-то решит. Но сходить можно, просто вот «ложку дегтя» добавить в результаты».
Ксения и Сергей познакомились в 2008 году, когда он выступал за ярославский «Шинник». По профессии она юрист, закончила ярославский университет имени Демидова. В июле 2014 года Сергей и Ксения узаконили свои отношения. Пара воспитывает двух детей. В сентябре 2015 года у них родилась дочка, а почти через год – сын.
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