Жена Песьякова: не уверена, что поход на выборы что-то решит

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, провела интерактив со своими подписчиками в «Инстаграме», отвечая на их вопросы в режиме «сториз».

Один из вопросов от подписчиков затронул тему предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Как бы что не вышло, но спрошу. Голосовать идёте или вирус ещё опасен?», — звучал вопрос.

На что Ксения ответила: «Честно говоря, я уже мало что понимаю: где реальная опасность, а где надуманный спланированный фарс и попытка сделать из всех идиотов. И то, и другое одинаково страшно. На выборы никогда не ходила и не уверена, что поход туда что-то решит. Но сходить можно, просто вот «ложку дегтя» добавить в результаты».

Ксения и Сергей познакомились в 2008 году, когда он выступал за ярославский «Шинник». По профессии она юрист, закончила ярославский университет имени Демидова. В июле 2014 года Сергей и Ксения узаконили свои отношения. Пара воспитывает двух детей. В сентябре 2015 года у них родилась дочка, а почти через год – сын.