Экс-игрок «Спартака» Кинк: узнав, что я эстонец, Червиченко сказал Романцеву «забудь»

Бывший футболист «Спартака» Тармо Кинк рассказал, что его трансфер в московский клуб мог сорваться из-за экс-президента красно-белых Андрея Червиченко.
«Я помню, как Олег Романцев звонил президенту клуба, который где-то отдыхал. Сказал, что хочет подписать контракт. Президент сразу же выяснил, о ком идёт речь. А когда было сказано, что об эстонце, то прозвучал ответ «забудь». Эстонцы же не играют в футбол. Но через пару дней контракт всё же был заключён», — цитирует Кинка Err.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht.
Кинк начинал карьеру на родине, а в 2003 году перебрался в «Спартак». За основную команду красно-белых экс-нападающий провёл два матча и в 2005 году вернулся в Эстонию. В дальнейшем Тармо выступал за «Мидлсбро» и «Карпаты», а также играл в Венгрии, Италии, Шотландии и Финляндии. В сборную вызывался с 2004 по 2014 год.
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