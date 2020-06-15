Вячеслав Малафеев рассказал, чем отличается конкуренция в «Зените» и сборной России

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, в чём отличие конкуренции в клубе и сборной России.

«Недавно я рассказывал про отношения с конкурентами в сборной. Сегодня поделюсь воспоминаниями о соперничестве в клубе, ведь если теряешь место в ФК, то автоматически вылетаешь из национальной команды.

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С 1999 года я постоянно конкурировал с другими голкиперами и всегда стремился оправдать оказанное доверие. Первым конкурентом стал Роман Березовский. Сначала я выступил его дублёром, а после победы в Кубке России дебютировал во Владикавказе и провёл к концу того сезона восемь матчей. У меня появился шанс показать лучшие качества, и я его не упустил.

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В 2000 году из петербургского «Локомотива» пришёл Дмитрий Бородин. До встречи в клубе я уже соперничал с ним за сердце Марины Безбородовой, которая в итоге стала Малафеевой. Теперь пришло время конкурировать за место в воротах. После ухода Березовского наши шансы занять позицию основного вратаря оценивали как равные, но меня такое положение не устраивало, и я всеми силами старался вырваться вперёд. К тому же Дмитрий неудачно сыграл в матче с «Локо» и наша борьба завершилась моей победой.

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Здоровая мужская конкуренция у меня была и с Камилом Чонтофальски. Его, как и многих других словацких игроков, пригласил первый иностранный тренер «Зенита» — Властимил Петржела. Я почувствовал, что руководство сомневается во мне как во вратаре, и начал работать изо всех сил. Камил тоже старался и не отступал.

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В результате шесть лет нашего соперничества дали огромный толчок для профессионального роста, при этом мы обходились без конфликтов и зависти, а ведь поводы были. Получал Камил в три раза больше, ему часто не удавалось выйти на поле из-за лимита на иностранцев, но мы всегда общались уважительно и тепло. Думаю, оба понимали, что растём и достигаем целей благодаря мастерству друг друга и борьбе за лидерство. Когда в 2009 году истёк срок контракта Чонтофальски с «Зенитом», Камил ушёл в кипрский АЕЛ», — написал Малафеев в своём «инстаграме».