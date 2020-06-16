Сергей Игнашевич: перед ЧМ-2018 люди нас игнорировали и даже показывали кулаки

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич вспомнил, как изменилось отношение болельщиков к национальной команде после её выступления на чемпионате мира—2018.



«Безусловно, роль болельщиков огромна. Обрадовала их реакция после первых побед, мы почувствовали, как отношение к нам изменилось. Перед началом чемпионата мира, когда мы на автобусе ездили по Москве на тренировки, люди на улицах нас игнорировали, а некоторые даже показывали кулаки. А после этих побед клаксоны разрывались от счастья, была совсем другая атмосфера. Атмосфера праздника», — приводит слова Игнашевича пресс-служба РФС.



Чемпионат мира—2018 прошёл в России. Национальная команда добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала.

«За раздумьями застал звонок Черчесова». Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018