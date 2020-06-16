Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю» после окончания сезона

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович по окончанию текущего сезона может перебраться на родину и продолжить карьеру в клубе «Хаммарбю», совладельцем которого он является, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



По информации источника в ближайшее время агент Ибрагимовича Мино Райола и исполнительный директор «Милана» Иван Газидис обсудят будущее 32-летнего футболиста.



Ибрагимович вернулся в «Милан», где выступал с 2010 по 2012 годы, из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт до 30 июня с опцией продления ещё на сезон. Ранее стало известно, что Газидис просил шведа подождать с переговорами до конца сезона, когда будущее клуба станет более определённым.

Ибрагимович хочет немедленно обсудить новый контракт с «Миланом». Клуб просит подождать