«Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет!» Роналду поздравил сына с днём рождения
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своём «инстаграме» поздравил сына с днём рождения.
«Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет! Как летит время… И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!» — написал Криштиану.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», за который выступал на протяжении девяти лет. Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Криштиану также защищал цвета «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Роналду провёл 22 матча в чемпионате Италии, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.
Абрамович и «Челси» не интересовались приобретением Роналду
- 17 июня 2020
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