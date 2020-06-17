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«Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет!» Роналду поздравил сына с днём рождения

«Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет!» Рон
«Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет!» Роналду поздравил сына с днём рождения
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своём «инстаграме» поздравил сына с днём рождения.

«Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет! Как летит время… И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!» — написал Криштиану.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», за который выступал на протяжении девяти лет. Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Криштиану также защищал цвета «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Роналду провёл 22 матча в чемпионате Италии, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.

Абрамович и «Челси» не интересовались приобретением Роналду
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