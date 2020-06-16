Абрамович и «Челси» не интересовались приобретением Роналду
Владелец «Челси» Роман Абрамович не проявлял интереса к приобретению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к российскому бизнесмену.
Ранее Marca сообщила, что «Челси» заинтересован в услугах Роналду и готов предложить за игрока € 120 млн.
По информации источника, Абрамович не связывался по вопросу возможного трансфера ни с Роналду, ни с агентом португальца Жорже Мендешом. В «Ювентусе» сообщили, что не получали запрос о трансфере со стороны лондонского «Челси».
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Криштиану Роналду может перейти в «Челси»
- 16 июня 2020
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