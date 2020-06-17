Павел Погребняк рассказал о коварстве коронавируса

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, как лечился от коронавирусной инфекции.

«Коварство этой болезни заключается в том, что всё может произойти очень быстро и ты можешь даже этого не ощутить. Конечно, для меня положительный результат теста был неожиданным, мы очень ответственно соблюдали меры самоизоляции, никуда не выходили из дома. Не могу ответить, от кого я заразился.

У нас русский характер, при малейшем заболевании мы все думаем, что народными средствами, лимончиком с чаем все это подлечим. Но, увы, температура держалась неделю, тут я запаниковал и поехал делать КТ, которая показала двустороннюю пневмонию.

Я лежал в общей палате, люксовых здесь нет. Моими соседями были инженер и фельдшер. Они узнали меня только на второй день, очень удивились. Конечно, мне было приятно. Еда больничная… Есть можно. Пил компот, по которому очень соскучился ещё со времен детства. Также меня не забывали футболисты и персонал «Урала», снабжали пайками», — цитирует Погребняка «Екатеринбург Онлайн».