Украинские болельщики поддержали полицейского, который убил афроамериканца Джорджа Флойда

Украинские любители футбола во время полуфинального матча Кубка Украины между «Минаем» и киевским «Динамо» (0:2) вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда.
"#FreeDerekChauvin" (Освободите Дерека Шовина – пер. с англ.)", — гласила надпись на баннере.
Официально матч «Минай» — «Динамо» проходил без зрителей, но фанаты расположились за забором.
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ Шовин надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США, а также многие страны.
- 17 июня 2020
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