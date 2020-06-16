Стерлинг: никогда не устану быть чёрным

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг на своей странице в «инстаграме» поделился видео против расизма.

«Мы устали от того, что никто не слушает. Устали кричать о помощи. Устали от дискриминации. Устали от протестов. Устали от требования социального равенства. Устали требовать социальную интеграцию. Устали просить перемен, лучшего общества, лучшей жизни. Устали от смертей чёрных. Устали задаваться вопросом: „А что, если бы это я заснул, как Джордж Флойд?“ Мы устали», — сказали в видео Джейдон Санчо, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг, Венсан Компани, Джордан Хендерсон, Люси Бронз, Гаэль Клиши, Давид Алаба, Алекс Окслейд-Чемберлен, Гари Линекер.

«Никогда не устану быть чёрным», — добавил Стерлинг.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате задержания полицейских. Один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, надавив на шею, и удерживал в таком положении несколько минут. После смерти Флойда массовые беспорядки охватили некоторые штаты США, акции проходят в Великобритании, Франции и других странах. Знаменитости, организации и пользователи соцсетей участвуют в акции с хештегом «Жизни чёрных важны» (#BlackLivesMatter).