Переболевший коронавирусом Павел Погребняк пропустит первые два матча после рестарта РПЛ

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что нападающий Павел Погребняк пропустит первые два матча после рестарта Российской Премьер-Лиги.

«Погребняк в первых двух матчах после рестарта точно не сыграет. Он еще не начал тренироваться с командой, а на игру Кубка России Павел дисквалифицирован», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала» в «Твиттере».

Пост доступен в "твиттере" ФК «Урал».

Таким образом, Погребняк не поможет екатеринбургскому клубу в матчах с «Рубином» и «Тамбовом».

Напомним, в мае Погребняк находился в больнице около двух недель. Футболист был госпитализирован из-за пневмонии, развившейся после заражения коронавирусом.

В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе) и стал автором двух забитых мячей.