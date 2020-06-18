«Оренбург» получил лицензию УЕФА и РФС на сезон-2020/2021

«Оренбург» получил лицензию УЕФА и Российского футбольного союза на сезон-2020/2021.

«Состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза по лицензированию клубов на сезон-2020/2021. В соответствии с решением комиссии ФК „Оренбург“ выдана лицензия на спортивный сезон-2020/2021. Данная лицензия даёт право участия в Российской Премьер-Лиге, а также в соревнованиях под эгидой УЕФА», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом матче после рестарта РПЛ «Оренбург» встретится с московским «Локомотивом».

«Оренбург», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.