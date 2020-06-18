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Александр Алаев: пока принято решение, что гостевой квоты нет

Александр Алаев: пока принято решение, что гостевой квоты нет
Футбол / РПЛ 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал возможное увеличение максимально допустимого числа зрителей на оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги.

«На данный момент не обсуждаем вопрос увеличения. Мы должны увидеть, что это работает. Грамотное соблюдение всех мер поможет нам увеличить квоту, но пока мы об этом не думаем. Пока принято решение, что гостевой квоты нет. Давайте реализуем то, что есть сейчас. Тогда мы поймём, как всё сделать. Невозможно сразу реализовать всё за один тур. Нельзя допускать ошибки», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в настоящее время на матчи РПЛ могут быть допущены 10% от вместимости стадиона.

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