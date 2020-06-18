Генсек РФС: случай с «Ростовом» — это ЧП. Мы не можем ждать, футбол нужно возвращать

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказался о возобновлении сезона, а также поделился мыслями о ситуации в «Ростове», где у шести футболистов был выявлен коронавирус.



«Хочу поблагодарить всех тех, благодаря кому мы снова увидим футболу. Мы долго ждали этот день. Отдельная благодарность всем медицинским работникам. Они настоящие герои, им низкий поклон. Приятно, что первый тур рестарта посвящён им.



Всё прошло не так, как нам хотелось – есть случай с «Ростовом». Это ЧП. Невозможно полностью изолировать себя от вируса. Но был разработан регламент, который предполагает, что соблюдение всех норм минимизирует риски. Во-первых, будет проведено расследование по ситуации с «Ростовом». Мы должны адаптироваться к новой реальности. Мы не можем ждать, футбол нужно возвращать. Произошедшее в «Ростове» – большая проблема. Хочется пожелать выздоровления футболистам и членам тренерского штаба, которые сдали положительный тест. Надеюсь, что скоро очаг удастся локализовать и «Ростов» сможет вернуться к тренировкам», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В «Ростове» симптомы COVID-19 проявились только у Байрамяна. Он мог заразиться у родителей