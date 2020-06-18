Президент «Ростова»: пусть решение «Сочи» будет на их совести. Для нас жизни людей важнее

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением насчёт матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушёл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. РФС поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против.
Мы не хотим комментировать и давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное ранее время.
- 18 июня 2020
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