Президент «Ростова»: пусть решение «Сочи» будет на их совести. Для нас жизни людей важнее

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением насчёт матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



«Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушёл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. РФС поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против.



Мы не хотим комментировать и давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».



Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное ранее время.

Генсек РФС: возможность переноса матча «Сочи» — «Ростов» есть. Единственная дата — 19 июля