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«Реал» — «Валенсия»: Бензема оформил дубль, передачу отдал Асенсио

«Реал» — «Валенсия»: Бензема оформил дубль, передачу отдал Асенсио
Футбол / Испания 0

В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» принимает «Валенсию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. К 86-й минуте хозяева ведут в счёте — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 86-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема забил третий гол мадридской команды и оформил дубль. Автором результативной передачи стал форвард Марко Асенсио.

Обслужиает встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В бригаду входят ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хуан Пенья Варела.

Мадридский «Реал», набрав 59 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (43) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 29 матчах набрал 64 очка.

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