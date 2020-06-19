«Ростов» — о составе на матч с «Сочи»: самая молодая команда в истории РПЛ

Пресс-служба «Ростова» в «Твиттере» сообщила, что футболисты, которые примут участие в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», — самая молодая команда в истории чемпионата России.
«Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола. Удачи нашим воспитанникам!» — говорится в сообщении. Средний возраст игроков «Ростова», заявленных на матч с «Сочи», — 17,2 года.
Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие были вынуждены заявить на матч игроков младше 20 лет.
Матч «Сочи» — «Ростов» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня, начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 19 июня 2020
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