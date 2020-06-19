Карпин — о матче с «Сочи»: будем болеть за наших детей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие были вынуждены заявить на матч игроков младше 20 лет.
«Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всё сказал. У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте клуба.
Матч «Сочи» — «Ростов» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня, начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 19 июня 2020
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