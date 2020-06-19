Сергей Хусаинов: «Сочи» забил «Ростову» с нарушением правил. Пенальти тоже левый

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал два эпизода в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (2:1, идёт первый тайм).
По словам Хусаинова, первый гол в ворота «Ростова» нельзя было засчитывать из-за нарушения правил со стороны форварда «Сочи» Антона Заболотного. Кроме того, экс-рефери назвал пенальти в пользу хозяев «левым».
«Заболотный фолил, гол забит с нарушением правил. Была атака защитника, который пытался выбить мяч с линии ворот. Пенальти тоже левый. Футбольный бог всё видит», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играют футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб были вынуждены уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
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