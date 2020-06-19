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«Сочи» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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Голкипер «Ростова» отразил удар Заболотного с пенальти

Голкипер «Ростова» отразил удар Заболотного с пенальти
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный не смог реализовать пенальти в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

На 27-й минуте встречи Заболотный ударом с точки отправил мяч в угол ворот, но голкипер «Ростова» Денис Попов в прыжке среагировал на удар.

Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил гол на 15-й минуте и вывел хозяев вперёд.

Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 2:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие вынуждены были заявить на матч игроков младше 20 лет.

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