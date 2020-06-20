Глушаков: дальше семь игр — семь финалов

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил фото команды после победы в гостевом матче с «Крыльями Советов» (4:2) в 23-м туре РПЛ, а также продемонстрировал награду лучшему игроку матча.

«Всех с возобновлением чемпионата и с победой! Важнейшие три очка (как шесть). Дальше семь игр — семь финалов. Нам есть много над чем работать!» — прокомментировал Глушаков фото в «Инстаграме».



В матче с «Крыльями Советов» Глушаков стал автором второго мяча, который он забил при счёте 1:1. «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Игоря Шалимова 23 очка. «Крылья» (22) располагаются на последнем, 16-м месте. 26-го июня в 24-м туре РПЛ «Ахмат» примет в Грозном «Сочи».