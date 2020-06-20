Салах и Робертсон могут пропустить дерби с «Эвертоном»

Египетский нападающий Мохамед Салах и шотландский защитник Эндрю Робертсон могут не сыграть в составе «Ливерпуля» в воскресном матче английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Как сообщает The Atletic, у обоих футболистов проблемы с физической формой.



В текущем сезоне АПЛ 28-летний Салах провёл 26 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. На счету 26-летнего Робертсона 1 мяч и 7 ассистов в 28 матчах.



Напомним, встреча «Ливерпуля» и «Эвертона» состоится 21 июня на стадионе «ирисок». В том случае, если подопечные Юргена Клоппа выиграют два ближайших матчах (второй — с «Кристал Пэлас» 24 июня), «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом Англии. В настоящее время главным конкурентом мерсисайдского клуба за трофей является «Манчестер Сити».