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Салах и Робертсон могут пропустить дерби с «Эвертоном»

Салах и Робертсон могут пропустить дерби с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

Египетский нападающий Мохамед Салах и шотландский защитник Эндрю Робертсон могут не сыграть в составе «Ливерпуля» в воскресном матче английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Как сообщает The Atletic, у обоих футболистов проблемы с физической формой.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Салах провёл 26 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. На счету 26-летнего Робертсона 1 мяч и 7 ассистов в 28 матчах.

Напомним, встреча «Ливерпуля» и «Эвертона» состоится 21 июня на стадионе «ирисок». В том случае, если подопечные Юргена Клоппа выиграют два ближайших матчах (второй — с «Кристал Пэлас» 24 июня), «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом Англии. В настоящее время главным конкурентом мерсисайдского клуба за трофей является «Манчестер Сити».

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