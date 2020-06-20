Лопырёва: ситуация с игрой «Ростова» и «Сочи» — недостойная и лишённая здравого смысла

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва поделилась мнением о матче 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ростов» (10:1). Напомним, «Ростов» был вынужден выпустить на поле резервный состав по причине заражения шестерых игроков основы коронавирусом, из-за чего вся команда была отправлена на карантин.
«А мы так ждали футбола… Считаю ситуацию с игрой „Ростова“ и „Сочи“ недостойной и лишённой здравого смысла. От „Ростова“ поехали парни 2003 рождения из академии — это раз. Во-вторых, в регламенте чего угодно всегда прописан форс-мажор, и это как раз тот случай. В-третьих, выцарапывать заведомую победу у команды, которая просто не готова играть, — не по-мужски, а ещё все помнят, как „Сочи“ разрешили отменить матч в нормальном режиме, а не в период пандемии, когда у нескольких игроков была ангина. Так где справедливость? Я, конечно, как и все, поддерживаю „Ростов“, но хочу пожелать здоровья всем игрокам, потому что после таких глупых решений мы ещё полгода можем не увидеть футбола. Берегите себя!» — написала Лопырёва на своей странице в «Инстаграме».
- 20 июня 2020
-
10:31
-
10:21
-
10:13
-
10:13
-
09:55
-
09:53
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
07:31
-
06:58
-
06:50
-
06:23
-
05:55
-
05:39
-
05:29
-
04:54
-
04:14
-
03:51
-
02:47
-
02:32
-
02:20
-
01:56
-
01:24
-
00:58
-
00:57
-
00:47
-
00:37
-
00:31
-
00:23
-
00:11