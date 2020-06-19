Мостовой: Заболотному 30 лет, а он забил детям и радуется. Это его уровень

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (10:1). 29-летний форвард стал автором дубля.

«Заболотный всех удивил? Тем, что детям забил? Это его уровень показывает — человеку 30 лет, а он забил детям и радуется, будто чемпионат мира выиграл. Ему стыдно должно быть, а у «Сочи» ни стыда ни совести», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.