Мостовой: Заболотному 30 лет, а он забил детям и радуется. Это его уровень

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (10:1). 29-летний форвард стал автором дубля.
«Заболотный всех удивил? Тем, что детям забил? Это его уровень показывает — человеку 30 лет, а он забил детям и радуется, будто чемпионат мира выиграл. Ему стыдно должно быть, а у «Сочи» ни стыда ни совести», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
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