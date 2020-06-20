Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брайтон» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Брайтон» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 17 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Питер Джеймс Киркап. Резервный судья — Кейт Страуд.

В первом круге турнира команды 5 декабря встречались в матче 15-го тура Лондоне. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Арсенал», набрав 40 очков в 29 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (29) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (82).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020