«Брайтон» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 17 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Питер Джеймс Киркап. Резервный судья — Кейт Страуд.



В первом круге турнира команды 5 декабря встречались в матче 15-го тура Лондоне. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Арсенал», набрав 40 очков в 29 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (29) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (82).