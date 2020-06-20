Грушевский — о промахе Чалова: казалось, даже пятой точкой там можно было забить

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал результат матча с «Зенитом» (0:4).

«Сегодня на поле была одна команда. «Зенит» провёл матч, близкий к идеальному. В их игре на высоком уровне было всё: оборонительные линии, переход из обороны в атаку, контратаки, завершение атак, собранность. Хочется подчеркнуть, что собранность была даже при счёте 3:0. Был момент, когда ЦСКА мог забить, но Чалов не попал по пустым воротам. Казалось, что даже пятой точкой там можно было забить.

Радует, что команда пыталась собраться и оказывать хоть какое-то сопротивление. Но в футболе такое бывает, что у одной команды получается всё, а другой — ничего. У ЦСКА так же было в матче с «Динамо» в 2011 году, тогда проиграли — 0:4. Нужно пережить этот матч и готовиться к следующим. Трепещите, болельщики другого, самого принципиального нашего соперника», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

При счёте 2:0 в пользу «Зенита» форвард ЦСКА Фёдор Чалов промахнулся мимо мяча, находясь во вратарской петербургской команды.