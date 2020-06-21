Йозуа Киммих: «Бавария» хочет выиграть Кубок Германии и Лигу чемпионов

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу в матче 33-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (3:1).
«Сегодня было заметно, что мы жаждем одержать победу, даже несмотря на то, что мы уже стали чемпионами. Хотя на кону уже больше ничего не стоит, мы хотим продолжать честное соперничество и сохранять ритм. За этим успехом стоит большая работа.
В этом сезоне перед нами стоят большие цели. Мы хотим непременно победить в кубке Германии, а затем ещё раз попытаться взять Лигу чемпионов, сохранив тот ход, который мы сейчас набрали. Мы добивались успеха не потому, что всегда доминировали в игровом плане. За победами также часто стояли характер, борьба и воля к победе", — приводит слова Киммиха пресс-служба клуба на официальном сайте.
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