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«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Боруссия» Д одержала победу в матче с «РБ Лейпциг»

«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Боруссия» Д одержала победу в матче с «РБ Лейпциг»
Футбол / Германия 0

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Фрайбург». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте счёт открыл защитник «Баварии» Йозуа Киммих. В середине первой половины преимущество хозяев увеличил нападающий Роберт Левандовски. Спустя семь минут разницу в счёте сократил форвард «Фрайбурга» Лукас Хёлер. В концовке первого тайма Левандовски оформил дубль.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
20 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Киммих – 15'   2:0 Левандовски – 24'   2:1 Хёлер – 33'   3:1 Левандовски – 37'

В другом матче 33-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, отправив мяч в ворота соперника на 30-й минуте. В концовке матча Холанд оформил дубль.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
20 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Холанд – 30'   0:2 Холанд – 90+3'
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