«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Боруссия» Д одержала победу в матче с «РБ Лейпциг»

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Фрайбург». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 15-й минуте счёт открыл защитник «Баварии» Йозуа Киммих. В середине первой половины преимущество хозяев увеличил нападающий Роберт Левандовски. Спустя семь минут разницу в счёте сократил форвард «Фрайбурга» Лукас Хёлер. В концовке первого тайма Левандовски оформил дубль.
В другом матче 33-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, отправив мяч в ворота соперника на 30-й минуте. В концовке матча Холанд оформил дубль.
- 20 июня 2020
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