Караваев: ранний гол Ивановича помог «Зениту» в дальнейшем

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (4:0). Напомним, Караваев отдал результативную передачу на Бранислава Ивановича.



«Наигрывали немножко другое, но получилась хорошая подача, Иванович был там, где надо, и забил. Этот ранний гол помог нам в дальнейшем. Потом забили ещё, уже стали действовать спокойно, контролировали игру. Мы неплохо двигались, хорошо были готовы физически. Тренировались так же, как и до это этой паузы. Персональные задачи от тренера — контролировать мяч, играть агрессивно в атаку», — сказал Караваев в интервью клубной пресс-службе.



«Зенит», набрав 53 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (36) — на 5-м месте.