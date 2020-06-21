Караваев: ранний гол Ивановича помог «Зениту» в дальнейшем
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (4:0). Напомним, Караваев отдал результативную передачу на Бранислава Ивановича.
«Наигрывали немножко другое, но получилась хорошая подача, Иванович был там, где надо, и забил. Этот ранний гол помог нам в дальнейшем. Потом забили ещё, уже стали действовать спокойно, контролировали игру. Мы неплохо двигались, хорошо были готовы физически. Тренировались так же, как и до это этой паузы. Персональные задачи от тренера — контролировать мяч, играть агрессивно в атаку», — сказал Караваев в интервью клубной пресс-службе.
«Зенит», набрав 53 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (36) — на 5-м месте.
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