Мане забыл стать на колено, побежав в атаку во время акции Black Lives Matter

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забыл о проведении акции Black Lives Matter перед матчем с «Эвертоном» (0:0) в 30-м туре чемпионата Англии.

Футболисты «Эвертона» и «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Перед началом матча на стадионе «Гудисон Парк» игроки обеих команд стали на колено в центральном круге. Однако Мане после свистка арбитра сразу побежал в атаку, забыв об акции.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.