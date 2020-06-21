Мане забыл стать на колено, побежав в атаку во время акции Black Lives Matter

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забыл о проведении акции Black Lives Matter перед матчем с «Эвертоном» (0:0) в 30-м туре чемпионата Англии.
Футболисты «Эвертона» и «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Перед началом матча на стадионе «Гудисон Парк» игроки обеих команд стали на колено в центральном круге. Однако Мане после свистка арбитра сразу побежал в атаку, забыв об акции.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
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