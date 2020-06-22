Уткин: сегодня быть футбольным клубом «Сочи» — отстой и дно, играть за него — позор

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал матч между «Сочи» и «Ростовом» в матче 23-го тура чемпионата России.
«Сегодня играть за «Сочи» — позор. Сегодня быть футбольным клубом «Сочи» — отстой и дно», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Из-за заражения игроков «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10. Напомним, «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
Напомним, за «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Перед матчем у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция, из-за чего вся команда и тренерский штаб жёлто-синих были вынуждены уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
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