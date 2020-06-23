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«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде

«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что в команде, возможно, есть случай заражения коронавирусом.

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены ещё ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», — приводит слова Газизова официальный сайт клуба.

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