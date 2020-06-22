Шелия о ситуации в РПЛ: у нас в стране нельзя ничего комментировать и говорить своё мнение

Голкипер «Тамбова» Георги Шелия прокомментровал поражение в матче с «Уфой» (1:2), который состоялся в 23-м туре РПЛ.
«Мы проиграли подбор, проиграли в жесткости. Понятно, что искусственное поле, но всё же характер игры «Уфы» — прессинг, быстрые атаки. Мы не оказались готовы к этому ментально. Не физически, а ментально. Я думаю, в первом тайме мы проиграли игру психологически. Во втором тайме сама команда «Уфа» уже не так агрессивно шла вперёд.
Конечно, после такого перерыва было сложно. Футболист, когда не играет три месяца, и потом начинает тренироваться сразу под нагрузками потом — это не просто. Но жаловаться не стоит, мы все профессионалы и должны были подготовиться, должны были быть готовы в любой момент, чтобы вернуться и показать результат.
Что касается пенальти, я видел, там было касание по ноге. Наш опорный полузащитник подкатился и ударил. Судья ещё разбирал момент с офсайдом, видимо разобрали — не было там офсайда. А так — пенальти был.
Ситуация в чемпионате? У нас в стране нельзя ничего комментировать и говорить своё мнение официально. То, что произошло в с «Ростовом» — жалко ребят, можно и подержать. Было ли это по-спортивному? Нет, конечно. За это отвечает РФС и пусть дальше отвечает», — приводит слова Шелии Rusfootball.info.
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