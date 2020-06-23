Хосеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» близок к игре в ЛЧ в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат встречи 30-го английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (5:0), заявив, что клуб близок к игре в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также поделившись мнением о Филипе Фодене, Давиде Сильве и Серхио Агуэро.

«Мы играли очень хорошо. Отличное качество игры, особенно в начале. Нам нужно было набраться терпения и позволить себе занимать позиции, чтобы атаковать более комфортно и совершать переходы в контратаку. Первый и второй гол нам очень помогли. Мы так близки к тому, чтобы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Я помню некоторые игры в кубке Фила Фодена, когда он выдавал подобные выступления. Я рад за него, думаю, он также чувствует это. Я много раз говорил, он никогда не показывал плохой игры, но Филу 20 лет, и ему нужно совершенствоваться. Он станет важным игроком этого клуба в течение следующего десятилетия. Он этого заслуживает.

Уход Давида Сильвы? Когда можно будет вернуть зрителей на «Этихад», мы попрощаемся с ним. Думаю, у нас не будет ни одного свободного места. Давид Сильва – это легенда «Сити», наравне с Джо Хартом, Винсентом Компани, Яя Туре и Пабло Забалетой. Эти игроки вывели клуб на другой уровень, и они заслуживают настоящего праздника.

Травма Серхио Агуэро? Что-то с коленом, подробнее узнаем завтра, но это однозначно что-то не очень хорошее. В прошлом месяце Серхио также боролся с некоторыми болевыми ощущениями в нём», — цитирует Гвардиолу BBC.