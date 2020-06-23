«Лучший, с кем я когда-либо играл». Роналдо поздравил Зидана с днём рождения
Бывший бразильский нападающий Роналдо поздравил с днём рождения главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Сегодня, 23 июня, специалисту исполняется 48 лет.
«С днём рождения, мой друг. Ты лучший, с кем я когда-либо играл», — написал Роналдо на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографии можно на странице Роналдо в «Инстаграме».
Роналдо и Зидан вместе защищали цвета мадридского «Реала» с 2002 по 2006 год.
Зидан возглавил «сливочных» в 2016 году. В мае 2018 года специалист покинул мадридский клуб, после чего вернулся на пост главного тренера в марте 2019 года.
«Реал», набрав 65 очков в 30 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В следующем туре мадридскому клубу предстоит встреча с «Мальоркой».
Зинедин Зидан вышел на второе место по количеству побед во главе «Реала»
- 23 июня 2020
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