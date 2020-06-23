Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание защитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили, который был удалён в матче 23-го тура чемпионата России с «Уфой» за оскорбление арбитра.
«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 Приложение № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча — дисквалифицировать футболиста ФК „Тамбов“ г. Тамбов Тетрашвили Г. на три матча чемпионата России по футболу и оштрафовать его на 200 тыс. рублей», — говорится в заявлении РФС.
В нынешнем сезоне 31-летний Тетрашвили принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), отдал две результативные передачи, получил семь жёлтых и одну красную карточки.
- 23 июня 2020
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