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Варга: не стал бы сильно ругать ЦСКА за 0:4. «Зенит» взял своё на опыте

Варга: не стал бы сильно ругать ЦСКА за 0:4. «Зенит» взял своё на опыте
Футбол / РПЛ 0

Известный футбольный агент Шандор Варга поделился впечатлениями от первого после возобновления сезона тура Российской Премьер-Лиги.

«Посмотрел три матча тура ЦСКА — «Зенит», «Уфа» — «Тамбов» и «Сочи» — «Ростов» и был приятно удивлён увиденным. Не ожидал, что после такого длительного простоя команды предстанут в такой хорошей физической форме. Даже ЦСКА после 0:4 не стал бы сильно ругать. Не скажешь, что «армейцы» были в этом матче без понятия, «Зенит» взял своё на опыте.

Но самой искренней симпатии достойны ростовские пацаны. Они получили большой шанс во взрослом футболе, и некоторые им замечательно воспользовались. Десять пропущенных мячей не обесценивают их стараний. Надеюсь, что уже вскоре парни получат шанс в команде Карпина. В целом, повторюсь, рестарт РПЛ произвёл самое благоприятное впечатление. Желаю российскому чемпионату как можно скорее вернуться на прежний уровень», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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