«Бенфика» проиграла «Санта-Кларе» в матче Примейры. Команды забили семь голов на двоих

В матче 28-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» уступила «Санта-Кларе» со счётом 3:4. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Жоау Педру Пиньейру. Ему ассистировали судьи на линиях Бруну Родригиш и Нуну Мансу.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте автором забитого мяча стал Андерсон Карвальо. На 50-й минуте хозяева восстановили равновесие усилиями Рафаэла Силвы с передачи Андре Алмейды. Вскоре гости вновь вышли вперёд благодаря голу Зайду Занузи с паса Осама Рашида. На 63-й минуте игрок «Бенфики» Винисиус Мораис сравнял счёт, ему ассистировал Пицци. Через пару минут Винисиус оформил дубль с передачи Алмейды. Впрочем, гости сумели переломить ход встречи. На 82-й минуте счёт сравнял Кризан, реализовав пенальти. На 95-й минуте матча победу «Санта-Кларе» принёс Жозе Оливейра.