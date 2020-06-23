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«Бенфика» проиграла «Санта-Кларе» в матче Примейры. Команды забили семь голов на двоих

«Бенфика» проиграла «Санта-Кларе» в матче Примейры. Команды забили семь голов на двоих
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 28-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» уступила «Санта-Кларе» со счётом 3:4. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Жоау Педру Пиньейру. Ему ассистировали судьи на линиях Бруну Родригиш и Нуну Мансу.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте автором забитого мяча стал Андерсон Карвальо. На 50-й минуте хозяева восстановили равновесие усилиями Рафаэла Силвы с передачи Андре Алмейды. Вскоре гости вновь вышли вперёд благодаря голу Зайду Занузи с паса Осама Рашида. На 63-й минуте игрок «Бенфики» Винисиус Мораис сравнял счёт, ему ассистировал Пицци. Через пару минут Винисиус оформил дубль с передачи Алмейды. Впрочем, гости сумели переломить ход встречи. На 82-й минуте счёт сравнял Кризан, реализовав пенальти. На 95-й минуте матча победу «Санта-Кларе» принёс Жозе Оливейра.

Португалия - Примейра. 28-й тур
23 июня 2020, вторник. 21:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
3 : 4
Санта-Клара
Понта-Делгада
0:1 Карвальо – 44'   1:1 Силва – 50'   1:2 Занузи – 57'   2:2 Мораис – 63'   3:2 Мораис – 65'   3:3 Кризан – 82' (пен)   3:4 Оливейра – 90+5'
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