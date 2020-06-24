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Кейн — на втором месте по голам в АПЛ в первых 200 матчах. Анри и Оуэн забили меньше

Кейн — на втором месте по голам в АПЛ в первых 200 матчах. Анри и Оуэн забили меньше
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметился голом в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» и помог своей команде добыть победу со счётом 2:0.

Как сообщает Opta, эта встреча стала для 26-летнего футболиста 200-й в чемпионате. К настоящему моменту в активе Гарри 137 голов, и по этому показателю он занимает второе место в истории турнира.

Больше Кейна в первых 200 матчах в АПЛ забил только форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 138. Ниже игрока «шпор» расположились бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри (131), Майкл Оуэн, выступавший за «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» (110), и Робби Фаулер, тоже поигравший за «Ливерпуль», а также за «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити» (109).

Гарри Кейн: надеюсь, я быстро достигну отметки в 200 голов за «Тоттенхэм» в АПЛ
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