Кейн — на втором месте по голам в АПЛ в первых 200 матчах. Анри и Оуэн забили меньше

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметился голом в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» и помог своей команде добыть победу со счётом 2:0.



Как сообщает Opta, эта встреча стала для 26-летнего футболиста 200-й в чемпионате. К настоящему моменту в активе Гарри 137 голов, и по этому показателю он занимает второе место в истории турнира.



Больше Кейна в первых 200 матчах в АПЛ забил только форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 138. Ниже игрока «шпор» расположились бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри (131), Майкл Оуэн, выступавший за «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» (110), и Робби Фаулер, тоже поигравший за «Ливерпуль», а также за «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити» (109).