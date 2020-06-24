Кейн — на втором месте по голам в АПЛ в первых 200 матчах. Анри и Оуэн забили меньше
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметился голом в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» и помог своей команде добыть победу со счётом 2:0.
Как сообщает Opta, эта встреча стала для 26-летнего футболиста 200-й в чемпионате. К настоящему моменту в активе Гарри 137 голов, и по этому показателю он занимает второе место в истории турнира.
Больше Кейна в первых 200 матчах в АПЛ забил только форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 138. Ниже игрока «шпор» расположились бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри (131), Майкл Оуэн, выступавший за «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» (110), и Робби Фаулер, тоже поигравший за «Ливерпуль», а также за «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити» (109).
Гарри Кейн: надеюсь, я быстро достигну отметки в 200 голов за «Тоттенхэм» в АПЛ
- 24 июня 2020
-
11:59
-
11:37
-
11:27
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:50
-
09:29
-
09:12
-
08:51
-
08:30
-
07:29
-
07:18
-
07:02
-
06:46
-
06:25
-
06:00
-
05:46
-
05:27
-
04:52
-
04:38
-
04:19
-
03:59
-
03:41
-
02:54
-
02:29
-
01:51
-
01:34
-
00:57
Партнерский контент