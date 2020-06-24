Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе

«Локомотив» на своём официальном сайте сообщил о решении команды переселиться на базу в Баковке.



Соблюдать режим самоизоляции на клубной базе решили как футболисты, так и члены тренерского штаба «железнодорожников».



Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 17 июня турнир возобновился, однако впоследствии случаи заражения COVID-19 были выявлены в ряде клубов.



«Локомотив», набрав 44 очка в 23 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лишь «Зениту» (53). Ближайший преследователь «железнодорожников», «Краснодар», имеет в своём активе 41 очко, но провёл на одну игру меньше. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Рубином». Матч пройдёт в Казани 27 июня.

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