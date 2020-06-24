Сборная России поздравила Зидана, «одев» его в красную форму

Пресс-служба сборной России на странице в «Инстаграме» поздравила главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Вчера, 23 июня, специалисту исполнилось 48 лет.

«Мы пропустили день рождения своего игрока. Но лучше поздно, чем никогда. Вчера Зидану исполнилось 48 лет. Поздравляем», — говорится в сообщении. При этом пресс-служба опубликовала фото, на котором французский специалист одет в форму сборной России.

Зидан возглавил «сливочных» в 2016 году. В мае 2018 года специалист покинул мадридский клуб, после чего вернулся на пост главного тренера в марте 2019 года.



«Реал», набрав 65 очков в 30 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В следующем туре мадридскому клубу предстоит встреча с «Мальоркой».

Ранее бывший бразильский нападающий Роналдо поздравил с днём рождения Зинедина Зидана.