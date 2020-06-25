«Аталанта» вырвала победу у «Лацио», отыгравшись со счёта 0:2

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Аталанта» победила «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Лацио» открыл счёт уже на 5-й минуте встречи, когда Мартен де Рон отправил мяч в свои ворота. Спустя шесть минут Луис Альберто отпасовал на Милинковича-Савича, который в касание исполнил кручёный удар в угол ворот.

На 38-й минуте Робин Гозенс ударом головой отправил мяч в угол ворот, сделав счёт 1:2. На 66-й минуте после розыгрыша углового Руслан Малиновский получил передачу у чужой штрафной и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот. Победный гол забил Хосе Паломино после подачи с углового.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогали ему ассистенты Филиппо Мели и Фабиано Прети. Резервный рефери — Марко Пиччинини.

«Аталанта», набрав 54 очка, располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (62) занимает второе место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 4 очка. Матч команд в первом круге, который состоялся 19 октября, завершился со счётом 3:3.

В другом матче Серии А «Рома» обыграла «Сампдорию» со счётом 2:1.