Акинфеев: и в сборной, и в ЦСКА все приходили к выводу, что круче «Руки Вверх!» никого нет

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с фронтменом группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым.
«У нас с Сергеем Жуковым давняя дружба: он крестил моих детей, я его. Встречаемся, но не так часто. Почему сложно представить, что у меня в наушниках могут играть песни „Руки Вверх!“? Сейчас за мной в автобусе сидит Игорь Дивеев, сколько ему лет, лет 20? А у него через трек играют песни „Руки Вверх!“. Я к нему оборачиваюсь: „Ладно, я древний, ты-то куда?“ А он говорит, что им нравится. И в национальной сборной, и в команде все приходили к выводу, что круче „Руки Вверх!“ нет», — сказал Акинфеев в эфире программы «Сычёв подкаст».
Певец и болельщик ЦСКА Сергей Жуков ранее прокомментировал решение о возобновлении чемпионата России со зрителями.
- 25 июня 2020
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