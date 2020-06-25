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Гендиректор «Зенита»: страна постепенно возвращается к нормальной жизни

Гендиректор «Зенита»: страна постепенно возвращается к нормальной жизни
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о проведении матчей чемпионата России со зрителями.

«Мы были готовы играть без зрителей, но всё же страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Петербург тоже готов приступить к снятию ограничений. Убежден, между «не играть вообще» и «играть без зрителей» следует выбрать второе. Теперь же появилась возможность пригласить болельщиков, и мы ею воспользовались», — цитирует Медведева «Собака.ru».

Медведев также сообщил, что на домашнем матче с «Крыльями Советов» будут установлены экраны, на которые будут выводиться изображения с камер болельщиков в Zoom.

«Зенит» примет «Крылья Советов» 26 июня, начало матча — в 21:30 мск. Петербургский клуб, набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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