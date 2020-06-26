Фернандо Торрес: поздравляю всех в «Ливерпуле», но в первую очередь каждого болельщика

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес в своём «твиттере» поздравил клуб с досрочным завоеванием титула чемпиона Англии.



«Поздравляю всех в «Ливерпуле» с победой в Премьер-лиге. Невероятный состав, великолепный тренер, прекрасный штаб, но в первую очередь мои искренние поздравления каждому болельщику «Ливерпуля». Вы ждали этого так долго и, наконец, этот желанный трофей ваш. Абсолютно заслуженно», — написал Торрес.



Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).

Ранее появилось видео, на котором болельщики «Ливерпуля» празднуют завоевание титула возле домашнего стадиона команды «Энфилд».