Фергюсон поздравил Далглиша с чемпионством «Ливерпуля»

Знаменитый в прошлом футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш сообщил, что получил поздравления от бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Он связался с нами, чтобы поздравить. Это отличный комплимент. Вы участвуете в соревнованиях, и вы соперники, но обладаете интеллектом, поэтому вы достаточно великодушны, чтобы отправить письмо с поздравлениями», — приводит слова Далглиша Daily Mail.

Ранее Фергюсон и Далглиш неоднократно обменивались колкими высказываниями.

Первое место в турнирной таблице АПЛ «Ливерпулю» гарантировал результат матча «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1).

В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).